Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22: Full schedule, Teams, Date, Venues & Match Timings

India’s domestic season 2020-21 is all set to begin with the Syed Mushtaq Ali Trophy T20 tournament. The tournament starts on November 4, with the final to be scheduled on November 22.

The prestigious competition will feature 38 teams across six groups – five Elite groups and one Plate group. This T20 event will be played in six cities – Lucknow, Guwahati, Baroda, Delhi, Haryana, Vijayawada. The knockout matches shall take place in Delhi.

Let’s have a look at the full schedule of SMAT 2021 with Groups, Venues, Fixtures and Match Timings:

Groups and Venues:

Elite A Group teams: Punjab, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra, Goa, Puducherry.

Punjab, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra, Goa, Puducherry. Elite A Group venue : Lucknow

: Lucknow Elite B Group teams: Bengal, Chhattisgarh, Karnataka, Mumbai, Baroda, Services.

Bengal, Chhattisgarh, Karnataka, Mumbai, Baroda, Services. Elite B Group venue: Guwahati

Guwahati Elite C Group teams: Jammu & Kashmir, Jharkhand, Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana, Andhra.

Jammu & Kashmir, Jharkhand, Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana, Andhra. Elite C Group venue: Baroda

Baroda Elite D Group teams: Railways, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Kerala, Bihar.

Railways, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Kerala, Bihar. Elite D Group venue: Delhi

Delhi Elite E Group teams: Uttar Pradesh, Hyderabad, Uttarakhand, Saurashtra, Delhi, Chandigarh.

Uttar Pradesh, Hyderabad, Uttarakhand, Saurashtra, Delhi, Chandigarh. Elite E Group venues: Rohtak, Sultanpur

Rohtak, Sultanpur Plate Group teams: Tripura, Vidarbha, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram.

Tripura, Vidarbha, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram. Plate Group venues: Mulapada, Vishakapatanam

Fixtures and Timings:

Thursday, November 4:

Maharashtra vs Tamil Nadu – 8:30 AM IST

Bengal vs Chhattisgarh – 8:30 AM IST

Jharkhand vs Rajasthan – 8:30 AM IST

Assam vs Madhya Pradesh – 8:30 AM IST

Arunachal Pradesh vs Vidarbha – 8:30 AM IST

Manipur vs Nagaland – 8:30 AM IST

Hyderabad vs Saurashtra – 9:30 AM IST

Delhi vs Uttarakhand – 11:30 AM IST

Goa vs Odisha – 12:00 PM IST

Baroda vs Services – 12:00 PM IST

Haryana vs Himachal Pradesh – 12:00 PM IST

Gujarat vs Kerala – 12:00 PM IST

Puducherry vs Punjab – 1:00 PM IST

Karnataka vs Mumbai – 1:00 PM IST

Andhra vs Jammu and Kashmir – 1:00 PM IST

Bihar vs Railways – 1:00 PM IST

Sikkim vs Tripura – 1:00 PM IST

Meghalaya vs Mizoram -1:00 PM IST

Chandigarh vs Uttar Pradesh – 1:30 PM

Friday, November 5:

Punjab vs Maharashtra – 8:30 AM IST

Chhattisgarh vs Karnataka – 8:30 AM IST

Jammu and Kashmir vs Rajasthan – 8:30 AM IST

Madhya Pradesh vs Railways – 8:30 AM IST

Meghalaya vs Sikkim – 8:30 AM IST

Arunachal Pradesh vs Manipur – 8:30 AM IST

Saurashtra vs Uttar Pradesh – 9:00 AM IST

Chandigarh vs Delhi – 11:00 AM IST

Goa vs Puducherry – 12:00 PM IST

Mumbai vs Services – 12:00 PM IST

Andhra vs Haryana – 12:00 PM IST

Bihar vs Kerala – 12:00 PM IST

Odisha vs Tamil Nadu – 1:00 PM IST

Baroda vs Bengal – 1:00 PM IST

Himachal Pradesh vs Jharkhand – 1:00 PM IST

Assam vs Gujarat – 1:00 PM IST

Nagaland vs Vidarbha – 1:00 PM IST

Mizoram vs Tripura – 1:00 PM IST

Hyderabad vs Uttarakhand – 1:30 PM IST

Saturday, November 6:

Goa vs Punjab – 8:30 AM IST

Karnataka vs Services – 8:30 AM IST

Haryana vs Jammu and Kashmir – 8:30 AM IST

Kerala vs Railways – 8:30 AM IST

Manipur vs Tripura – 8:30 AM IST

Mizoram vs Nagaland – 8:30 AM IST

Chandigarh vs Hyderabad – 9:00 AM IST

Delhi vs Uttar Pradesh – 11:00 AM IST

Odisha vs Maharashtra – 12:00 PM IST

Baroda vs Chhattisgarh – 12:00 PM IST

Himachal Pradesh vs Rajasthan – 12:00 PM IST

Gujarat vs Madhya Pradesh – 12:00 PM IST

Puducherry vs Tamil Nadu – 1:00 PM IST

Bengal vs Mumbai – 1:00 PM IST

Andhra vs Jharkhand – 1:00 PM IST

Assam vs Bihar – 1:00 PM IST

Meghalaya vs Vidarbha – 1:00 PM IST

Arunachal Pradesh vs Sikkim – 1:00 PM IST

Saurashtra vs Uttarkhand – 1:30 PM IST

Monday, November 8:

Goa vs Tamil Nadu – 8:30 AM IST

Bengal vs Services – 8:30 AM IST

Jharkhand vs Haryana – 8:30 AM IST

Assam vs Kerala – 8:30 AM IST

Mizoram vs Sikkim – 8:30 AM IST

Meghalaya vs Tripura – 8:30 AM IST

Delhi vs Hyderabad – 9:00 AM IST

Chandigarh vs Saurashtra – 11:00 AM IST

Maharashtra vs Puducherry – 12:00 PM IST

Chhattisgarh vs Mumbai – 12:00 PM IST

Andhra vs Rajasthan – 12:00 PM IST

Bihar vs Madhya Pradesh – 12:00 PM IST

Odisha vs Punjab – 1:00 PM IST

Baroda vs Karnataka – 1:00 PM IST

Himachal Pradesh vs Jammu and Kashmir – 1:00 PM IST

Gujarat vs Railways – 1:00 PM IST

Arunachal Pradesh vs Nagaland – 1:00 PM IST

Manipur vs Vidarbha – 1:00 PM IST

Uttarakhand vs Uttar Pradesh – 1:30 PM IST

Tuesday, November 9:

Odisha vs Puducherry – 8:30 AM IST

Baroda vs Mumbai – 8:30 AM IST

Andhra vs Himachal Pradesh – 8:30 AM IST

Bihar vs Gujarat – 8:30 AM IST

Nagaland vs Tripura – 8:30 AM IST

Sikkim vs Vidarbha – 8:30 AM IST

Chandigarh vs Uttarakhand – 9:00 AM IST

Delhi vs Saurashtra – 11:00 AM IST

Punjab vs Tamil Nadu – 12:00 PM IST

Bengal vs Karnataka – 12:00 PM IST

Jammu and Kashmir vs Jharkhand – 12:00 PM IST

Assam vs Railways – 12:00 PM IST

Goa vs Maharashtra – 1:00 PM IST

Chhattisgarh vs Services – 1:00 PM IST

Haryana vs Rajasthan – 1:00 PM IST

Kerala vs Madhya Pradesh – 1:00 PM IST

Manipur vs Mizoram – 1:00 PM IST

Arunachal Pradesh vs Meghalaya – 1:00 PM IST

Hyderabad vs Uttar Pradesh – 1:30 PM IST

Tuesday, November 16:

Pre-quarter-final 1 – 8:30 AM IST

Pre-quarter-final 2 – 12:00 PM IST

Pre-quarter-final 3 – 1:00 PM IST

Thursday, November 18:

Quarter-final 1 – 8:30 AM IST

Quarter-final 2 – 8:30 AM IST

Quarter-final 3 – 12:00 PM IST

Quarter-final 4 – 1:00 PM IST

Saturday, November 20:

Semi-final 1 – 8:30 AM IST

Semi-final 2 – 8:30 AM IST

Monday, November 22: